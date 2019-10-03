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FETÖ'den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi

İHA

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 20 akademisyenin duruşması yapıldı. 12 akademisyen tutulan "vareste" kararıyla mahkemeye katılmadı. Diğer 8 akademisyen ile avukatları duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada, tanık beyanlarının ardından sanık A.K., A.Ç., S.Ç., M.B., D.E., P.A., M.K. ve M.I.'nın beyanları alındı.
Duruşmaya sanık olarak katılan M.B., "Ben 2015 yılının ikinci yarısında yurda katıldım. Orada sohbetlere katıldım. Öğrenci olarak yurtta kaldım, abla olarak değil" diyerek beraatini istedi.
Suçlamaları kabul etmeyen M.I., ise "Bank Asya hesabından sadece rutin olarak işlem yaptım. Çağrı üzerine bankaya para yatırmadım, beraatimi istiyorum" dedi.
Diğer sanıklar ise önceki savunmalarını kabul ederek beraatlerini istedi.
Son olarak avukatların beyanlarını alan hakim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine erteledi.

KIRIKKALE

03 Ekim 2019 Perşembe

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