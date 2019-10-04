Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte şehit polis memuru Ali Şahin’in baba ocağını ziyaret ederek, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte Kaletepe mahallesinde ikamet eden şehit polis memuru Ali Şahin'in anne ve babası ile bir araya gelerek sohbet edip, yakından ilgilendi.

Vali Sezer, "vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Şehit polis memuru Ali Şahin, Elazığ’da görev yapmakta iken 5 Temmuz 2002 tarihinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.

KIRIKKALE 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:15

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