Minikler hayvanları besledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minikler hayvanları besledi

İHA

Kırıkkale'de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 200 öğrenci, Kırıkkale Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi.

Minikler hayvanları besledi

Kırıkkale'de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 200 öğrenci, Kırıkkale Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi.
Sokak hayvanlarının hayata tutunması ve yeni sahiplerini bulabilmesi için çalışmalara devam eden Kırıkkale Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı, minik misafirlerini ağırladı. Barınağı heyecanla gezen 200 öğrenci, yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi. Görevli uzman personel eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, barınak ve hayvanlar hakkında bilgi aldı.
23 bin 700 metre kare alan üzerinde kurulu olan barınakta 180 yetişkin, 40 yavru köpeğe bakılıyor. Bölgenin en büyük hayvan barınağının Kırıkkale’de olduğunu belirten yetkililer, "Kısırlat Aşılat Yaşat" projesi kapsamında sokak hayvanlarını alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakıldığını bildirdi.
Öğrenciler ve okul idarecileri hayvan barınağında düzenli olarak bakılan ve sokak hayvanları için yapılan projeler için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

KIRIKKALE

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:32
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Vali Sezer: "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman ...
Kırıkkale'de Dünya Sağlık Yürüyüş Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Dünya Sağlık Yürüyüş Günü etkinliği
Kırıkkale'deki FETÖ davasında karar çıkmadı
YEREL HABERLER Kırıkkale'deki FETÖ davasında karar çıkmadı
FETÖ'den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den ihraç edilen 20 akademisyenin yargılanmasına ...
Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı Kırıkkale’de mahalleliyi sokağa döken yangın
YEREL HABERLER Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı Kırıkkale’de ...
Kırıkkale'de kurtlar sürüye saldırdı, 10 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kurtlar sürüye saldırdı, 10 koyun telef ...
Kırıkkale'de kurtlar 15 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kurtlar 15 koyunu telef etti
Kırıkkale'de her ay kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek
YEREL HABERLER Kırıkkale'de her ay kültür-sanat etkinlikleri ...
Kırıkkale'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması
YEREL HABERLER Kırıkkale'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" ...
Kırıkkale'de cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri ...
Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı
Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1'i ağır 3 ...
Çevreye duyarlı öğrenciler geri dönüşüm malzemesi topladı
YEREL HABERLER Çevreye duyarlı öğrenciler geri dönüşüm malzemesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X