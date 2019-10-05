Silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de tartışma sonucu silahla kafasından vurulan kişi ağır yaralandı.



Olay, Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki 652. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile çıkan tartışmada Onur Ö. (43) silahla başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Onur Ö. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

KIRIKKALE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:31

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.