Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpması sonucu yan devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 64 DR 987 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu beton bariyerlere çarpması sonucu yan devrildi. Kazada sürücü yaralanırken otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:40

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