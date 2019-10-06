Kırıkkale'de 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Arızalı traktör için yardıma gelen bir başka traktör sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kırıkkale'de 2 traktör ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22:40 sıralarında KırıkkaleYozgat kara yolunun 55. kilometresindeki Çerikli Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 06 AU 6236 plakalı arızalanan traktör ile yine sürücüsü belli olmayan 06 HG 879 otomobil emniyet şeridine park etti. Seyir halinde ilerleyen Kemal Duran idaresindeki 34 BLG 759 plakalı otomobil, arızalanan traktörü çekmek için yardıma gelen Mustafa Bulut (65) idaresindeki 71 AE 949 plakalı traktöre arkadan çarptı. Park halindeki otomobil ile traktörün karıştığı 4 araçlı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Otomobilin çarptığı traktör parçalanırken diğer araçlarda hurdaya döndü. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 71 AE 949 plakalı traktör sürücüsü Mustafa Bulut'un (65) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza da yaralanan Kemal Duran ise (38) ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Bulut ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazalı araçlar yoldan kaldırılana kadar Yozgat kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:17

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