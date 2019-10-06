Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan Orman İşletme İl Müdürlüğüne ait kamyonet, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kavurgalı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özer idaresindeki 06 DG 7356 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Takla atan kamyonetin sürücüsü Özer ile yolcu Cebrail Zengin yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlilerince araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulansa taşındı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:29

YATSI 19:47

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