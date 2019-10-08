Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A.'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A.'yı da ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), yapılan 7 aylık araştırma ve takip sonrasında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenimahalle Mahallesi'ndeki saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Y.A., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öğlenden sonra Keskin Adliyesinde mahkemeye çıkartılan Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

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