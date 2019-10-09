Emine Bulut davası ertelendi

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim, duruşma tarihini 21 Ekim saat 09.00 olarak belirledi.
KIRIKKALE
09 Ekim 2019 Çarşamba
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