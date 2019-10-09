Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşet Ü. idaresindeki 71 T 0426 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen 71 FF 030 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında N.T, H.T. ve S.Ü. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan 71 FF 030 plakalı otomobil sürücüsünün yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRIKKALE 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:25

YATSI 19:42

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