Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası

Kocasını böyle savundu: Onu terk ederdim

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Kırıkkale'nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden 'kertenkele' çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2019 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan Karakeçili İlçe Hastanemizde yemek servisi sırasında tespit edilen uygunsuz yemek konusu ile ilgili çıkan haberlere istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu hakkında işlemler başlatılmış olup, ilgililer hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" denildi.

KIRIKKALE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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