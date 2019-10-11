Kırıkkale'de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

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KIRIKKALE Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla vatandaşlar ile esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, TSK'nın sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, kent merkezinde vatandaşlar ile esnafa Türk bayrağı dağıttı. Vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür ederek, harekâtı desteklediklerini söyledi.

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Kavlak, "Askerlerimizin yanındayız. Bu amaçla Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatları doğrultusunda, esnafımıza, vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.



KIRIKKALE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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