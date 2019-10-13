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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

İHA

Kırıkkale'de bir sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil su kanalına düştü, kazada 5 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

Kırıkkale'de bir sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil su kanalına düştü, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında KırıkkaleKırşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Macit Evmez (26) idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarptı daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre savrulup su kanalına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Evmez ile otomobildeki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez (55) ve Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE

13 Ekim 2019 Pazar

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