Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı: 5 yaralı

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Kırıkkale'de bir sürücü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil su kanalına düştü, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında KırıkkaleKırşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Macit Evmez (26) idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, yoldan karşı tarafa geçen köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce ağaçlara çarptı daha sonra karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre savrulup su kanalına devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Evmez ile otomobildeki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez (55) ve Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:18

YATSI 19:36

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