Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunun Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Macit Evmez (26) yönetimindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet (56), Nafiye (47) ve Ayten Evmez (55) ile Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



KIRIKKALE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:18

YATSI 19:36

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