Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı´nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık´ın ailesini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Barış Pınarı Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık´ın ailesini ziyaret etti. Sezer, şehidin babası Hamza Bozbıyık´a başsağlığı diledi. Bozbıyık ailesinin 2 çocuğundan en büyüğü olan şehit Çelebi Bozbıyık´ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı, yarın Nur Camii´nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği´ne defnedilecek.



KIRIKKALE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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