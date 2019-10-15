Barış Pınarı Harekatı şehidi Bozbıyık, Kırıkkale'ye getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç bölgesindeki kırsal alanda YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in batısındaki Yalişli köyü mevkisinde devam eden operasyon sırasında YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27), Gaziantep havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.



Şehit Bozbıyık'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ile birlikte Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, il müdürleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin annesi Azime ve babası Hamza Bozbıyık ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.



Şehidin cenazesi, 16 Ekim Çarşamba günü Kırıkkale Nur Camii'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliğinde toprağa verilecek.

KIRIKKALE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:14

YATSI 19:31

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