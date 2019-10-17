Hacivat-Karagöz'lü uyum eğitimi

KIRIKKALE'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hoşbulduk' projesi kapsamında birinci sınıf öğrencilerin okula uyum sağlamaları için sınıflarda Hacivat-Karagöz gösterisi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl eğitime başlayan öğrencilerin, okula uyum sağlamaları için 'Hoşbulduk' projesi hazırladı. Geçen hafta başlayan etkinlik kapsamında, birinci sınıf öğrencilerine ders öncesi Hacivat-Karagöz gösterisi sunulmaya başlandı. Gösteri ile öğrencilerin ders öncesi moral ve motivasyonları arttırılarak, okula uyum sağlamaları hedeflendi. Bu kapsamda şu ana kadar 4 okulda 400 öğrenciye gösteri yapıldı.

'YIL BOYU DEVAME DECEĞİZ'

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Özay, etkinliğin sınıflarda belirli günlerde düzenlendiğini belirterek, "'Hoşbulduk' etkinliği ile ilkokula yeni başlayan öğrencilerimizin okulu sevmeleri, okula uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu gibi etkinliklere yıl boyu devam edeceğiz. Burada rol alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize daha çok okulu sevdirecek küçük tiyatro gösterileri sunuyoruz" dedi.



KIRIKKALE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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