Kırıkkale’de şüpheli ölüm

Tam 13 Milyon TL tek numaraya isabet etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale’de parkın içinde yatan kişi silahla göğsünden vurulmuş şekilde bulundu.

Olay, Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Sirkeci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir kişi parkın içerisinde silahla vurulmuş şahsı görünce 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri S.C.’nin (35) tabancayla göğsünden vurularak öldüğünü belirledi. S.C.’nin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakını ise sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri şahsın vurulduğu alanda boş kovan tespit edemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.