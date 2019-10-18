Parkta tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

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- KIRIKKALE'de, Sertan C. (35) parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Sirkeci Parkı çevresinde yürüyüş yapanlar, parkın içinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Sertan C.'ye ait olduğu belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Sertan C.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sertan C.'nin cinayete mi kurban gittiğini, intihar sonucu mu öldüğünü yapılacak soruşturma ve otopsi sonucu belirleyecek.

KIRIKKALE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

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