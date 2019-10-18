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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de

İHA

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çetin, "Bu topraklar içerisinde kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız ile her şeyden önemli yüce milletimizin hayır duaları, içeride yani yurt içinde emniyet ve asayişi sağlıyoruz" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çetin, "Bu topraklar içerisinde kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız ile her şeyden önemli yüce milletimizin hayır duaları, içeride yani yurt içinde emniyet ve asayişi sağlıyoruz" dedi.
Kırıkkale Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Çetin'i Vali Yunus Sezer, vali yardımcıları, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses karşıladı.
Jandarma Genel Komutanlığı olarak Barış Pınarı Harekatı süreci hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını ifade eden Çetin, "Biz Türkiye'mizin bu topraklar içerisinde kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız ile her şeyden önemli yüce milletimizin hayır duaları, içeride yani yurt içinde emniyet ve asayişi sağlıyoruz. Bu bahsettiğiniz konu yurt dışı olduğu için tamamen Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve sorumluluk alanı, benim bu konuda bir yorum yapmam doğru ve uygun olmaz. Hükumetimizin, devletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin emir ve direktifleri hususunda yürüyen bir konu" dedi.
Kırıkkale'ye yeni kurulacak Jandarma Eğitim Birliği Projesi hakkında da bilgi veren Çetin, "Bizim o konuda çalışmalarımız devam ediyor. bazı proje çalışmalarımız var. Tesis ve depolar ile ilgili çalışmalarımız var. O konuda devletimizin imkanları çerçevesinde planlamalarımız devam ediyor, problem yok" şeklinde konuştu.

KIRIKKALE

18 Ekim 2019 Cuma

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