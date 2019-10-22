Belediye personeline madde bağımlılığı semineri

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Kırıkkale Belediyesinin her ay düzenlediği 'hizmet içi eğitim' programı kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen 'hizmet içi eğitim' programında Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğba Akkaş, belediye personeline madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde; madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı.

Seminer sonunda Akkaş, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti.

KIRIKKALE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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