Kırıkkale Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırıkkale Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na Kırıkkale Belediyesi destek verdi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü mecliste ortak bildiri metni yayınlandı, 'ordumuzun yanındayız' mesajı verildi.

'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için tüm partilerin bir araya geldiği meclis toplantısında ortak bildirgeyi okuyan Saygılı, "Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere 'Barış Pınarı Harekatını' başlatmıştır" dedi.

Sınırda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun Türkiye için tehdit oluşturduğunu ifade eden Saygılı, "Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan 'Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaadi etmektedir. 'Barış Pınarı Harekatı', bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacağının altını çizen Saygılı, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istiyor. 'Barış Pınarı Harekatı' bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, 'Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakıyetler diliyoruz" dedi.

KIRIKKALE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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