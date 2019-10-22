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Kırıkkale’de şehitler anısına fidan dikildi

İHA

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Kırıkkale’de şehitler anısına fidan dikildi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehitler için dua etti. Fidan dikim töreninde konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bugün bizi bir araya toplayan yine aynı şekilde bütün ülkeyi bir araya toplayan şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri bu aziz toprakları, İslam’ın son kalesi dediğimiz mübarek Anadolu toprakları" dedi.
Aynı ruhla, aynı düşünceyle bir araya geldiklerini ifade eden Sezer, "Şehitlerimiz bu vatan için canlarını verdiler. Gazilerimiz aynı şekilde vücutlarının bir parçasını bu vatan için bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Allah bu memleketi üstesinden gelemeyeceğimiz sınavlarla imtihan etmesin. Biz bütün şehitlerimize minnetle şükran duyuyoruz. Onlar manevi olarak ellerini inşallah bu ülkeniz üzerinden bu topraklar üzerinden çekmezler. Bizler manevi olarak onların duaları ile ayakta duruyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimize taş değdirmesin. Sizlere de şehit ailelerimiz olarak bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz. Gazilerimize de sağlıklı mutlu bir hayat diliyoruz. İnşallah diktiğimiz bugün fidanlar her baktığımızda şehitlerin hatırasını yaşatma adına bizlere önemli bir dayanak noktası olur" şeklinde konuştu.
İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ise Türk milletinin tarih boyunca destanlar yazdığını, her türlü güçlüğü her hal ve şartta yenebildiğini söyledi. Bağımsızlığını koruyamayan milletler, tarihin karanlık sayfalarında yok olup gitmeye mahkum olduklarını belirten Özmen, şöyle konuştu:
"Seve seve canını feda eden aziz şehitlerimiz ve kıymetli gazilerimiz, milletimizin hiçbir şartta bağımsızlığından, bölünmez bütünlüğünden, birlik ve beraberliğinden en ufak bir taviz dahi verilmeyeceğinin birer abidesidirler. Bu nedenledir ki şehitlik mertebesi ve gazilik, milletimiz için çok azizdir. Toplumumuzun da en önemli ayrıt edici özelliklerinden birisi şüphesiz şehitlik ve gaziliğe verdiği önem, şehit yakınları ve gazilerimize duyduğu sevgi ve saygıdır."
Konuşmaların ardından şehit aileleri ve askeri personel şehit isimlerinin yazılı olduğu fidanlar toprakla buluşturuldu.

KIRIKKALE

22 Ekim 2019 Salı

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