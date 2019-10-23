İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki otomobilin motor bölümünde çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.

Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 EC 199 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale etti. Otomobil de ise maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yakıt deposuna ve diğer bölümlere ulaşmadan yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde meydana gelebilecek faciayı önüne geçti. Tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

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