Başkan Saygılı alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il merkezindeki devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Saygılı, Menderes Caddesi'ndeki kilit parke ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Kürşat Altop'tan bilgi aldı. Belediye ekiplerinin il genelinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Saygılı, hazırlanan program dahilinde kilit parke, asfalt ve andezit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Saygılı, daha sonra cadde üzerindeki esnafları ziyaret etti.

KIRIKKALE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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