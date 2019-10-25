Canan Tan, okurlarıyla buluştu

Edebiyat dünyasının güçlü kalemi usta yazar Canan Tan, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen söyleyişi ve imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen söyleşi ve imza gününde konuşan Tan, eserlerine de konu olan yaşadığı yerlerle ilgili anılarının yanı sıra, dinleyicilerle sorucevap şeklinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Edebiyatı sevmesine rağmen eczacılık okuduğunu ve okuldan mezun olur olmaz evlenip Diyarbakır'a gittiğini anlatan Tan, "Dünya üzerindeki birçok kitabı okudum. Yabancı yazarların kitaplarını da okudum. Ancak; bizim dünya üzerinde maalesef kitaplarımız değer görmüyor. Buna aşmak nasıl olabilir orasını da bilemiyorum. Ben Türkiye'nin onur konuğu olduğu Almanya ve İngiltere Londra'daki kitap fuarlarına katıldım. Benim çevrilen 2 bin kitabım var. 2 bin dünya ölçeğinde sıfırdır. Hiçbir şekilde bizimle örtüşmüyor. Onun için ben hiç önemsemiyorum. Ben gençliğe kendi ülkemde seslenmeyi yeterli buluyorum" dedi.

Tan, söyleşinin ardından programa katılan okurları için eserlerini imzaladı.

Programa Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KIRIKKALE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.