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ASKON Genel Başkanı Aydın: "Faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz" "Türkiye'nin, ...

İHA

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bugün faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz. Ham dolsun tek haneli rakamlara yeniden döndük. Bunun avantajlarını ilerleyen günlerde daha da iyi göreceğiz. Hakeza mevcut faiz oranları ile otomotiv sektörümüzde az da olsa yeniden bir canlanma gördük" dedi.

ASKON Genel Başkanı Aydın: "Faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz" "Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile Suriye politikası üzerinde mutabık kalmaları Türk lirası cinsiden varlıkların değer kazanmasını sağladı"

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bugün faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz. Ham dolsun tek haneli rakamlara yeniden döndük. Bunun avantajlarını ilerleyen günlerde daha da iyi göreceğiz. Hakeza mevcut faiz oranları ile otomotiv sektörümüzde az da olsa yeniden bir canlanma gördük" dedi.
Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şubesi açılışı ve 9. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı özel bir otelde iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, hafta ortasında ABD'den gelen yaptırım haberleri piyasalar üzerindeki baskının sürmesine neden olsa da ABD ile Türkiye'nin, Türkiye ile de Rusya'nın Suriye politikası üzerinde mutabık kalmaları Türk lirası için cinsi varlıkların değer kazanmasını sağladığını belirtti.
Merkez Bankası Perşembe günü yapmış olduğu para politikası kurulu faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,5'dan yüzde 14'e çektiklerini, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu son 3 toplantıda yapmış olduğu bu bin puanla piyasadaki hızlı bir şekilde hareketlenmeyi de hissetmeye başlandığını ifade etti.
Bu kararlarından ötürü dik duruş sergileyip her zaman faizlerin düşmesi için çağrıda bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Merkez Bankası Başkanını ve Para Politikası Üyelerini iş dünyası adına tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bugün faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz"
"Faizler düşerse kaos olur diyenler bugün oluşan tabloyu çok iyi okumalı. Bugün faizlerin düşmesi ile enflasyonun da düştüğünü görüyoruz. Ham dolsun tek haneli rakamlara yeniden döndük. Bunun avantajlarını ilerleyen günlerde daha da iyi göreceğiz. Hakeza mevcut faiz oranları ile otomotiv sektörümüzde az da olsa yeniden bir canlanma gördük. İnsanlarımız kredi borçlarını yeniden yapılandırma olanağı buldu. Reel sektörümüz yeniden yatırım yapmak için umutlandı. Bu yeterli mi hayır. Faiz oranları ülkemizde hala yüksek. Şimdi artık yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme dönemidir. Bankalarda bu olumlu havaya sür'atle eşlik etmeli şirketlerimizin ve vatandaşlarımızın üzerindeki ağır faiz yükünü hafifleterek ticari, konut, araç ve ihtiyaç kredilerine, sür'atle indirimler uygulanmalıdır. Bankalar fahiş oranlarda her yıl kar elde ettiklerini açıklarken, İş dünyamız ve vatandaşlarımızın sırtında faiz ağır bir yük olarak durmaktadır. Merkez Bankası bu cesur adımlarını atmaya devam etmeli yatırım ile sağlıklı büyüme modelinin önünü açmalıdır"

"Türkiye’ye karşı ne tür tehditlerde bulunduğunu hep birlikte gördük"
Ülke olarak çok sıcak ve hassas bir süreçten geçildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:
"Bu süreçte yıllardır terör belasına binlerce şehidini vermiş Türkiye, hemen yanı başında Suriye sınırında terörist unsurlarının barınmasını istemediğini belirterek uluslararası anlaşmalarda yer alan hukuki gerekçelerle terörist unsurlara operasyon başlattı. Ardından bu unsurların hamilerinin Türkiye’ye karşı ne tür tehditlerde bulunduğunu hep birlikte gördük. ABD’nin yaptırım tehdidinde bulunurken, AB Parlamentosu Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye hedefli yaptırım uygulamasını istedi, gümrük birliğinin askıya alınmasını gündeme getirdi."

"Ne yaparlarsa yapsınlar bütün bunlar beyhude uğraşlardır"
4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıp milyarlarca dolar harcayan, bir yandan enerji koridorlarında arayışlara başlayan, öte yandan savunma sanayini güçlendirerek operasyonel yönünü güçlendiren ve her türlü ekonomik taarruzlara karşı direnç sağlayan bir Türkiye görmelerinden kaynaklandığını aktaran Aydın, "Ne yaparlarsa yapsınlar bütün bunlar beyhude uğraşlardır. Türkiye bütün bunlara dünden daha güçlü, dünden daha dirençli bir şekilde cevap verecektir. Yılmayacağız, yıkılmayacağız daima daha da ilerilere koşarak bu emperyalist sistemlere, bu terör sevicilere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğiz. Allah’ın izni ile ülkemizi güçlendirdikçe ülkemize karşı daha da saygılı olmalarını gerektiğini onlara öğreteceğiz" şeklinde konuştu.
Toplantıya Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, iş insanları ve davetliler katıldı.

KIRIKKALE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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