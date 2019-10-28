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Belediye başkanı kamp kurup eşekle kitap dağıttı

İHA

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde öğrenci ve vatandaşlarla birlikte kamp kuran Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 1943 yılındaki gerçek bir hikayeden esinlenerek farkındalık oluşturmak için eşek ile kitap dağıtıp, ateşin etrafında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Belediye başkanı kamp kurup eşekle kitap dağıttı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde öğrenci ve vatandaşlarla birlikte kamp kuran Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 1943 yılındaki gerçek bir hikayeden esinlenerek farkındalık oluşturmak için eşek ile kitap dağıtıp, ateşin etrafında öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Yahşihan Belediyesince Bedesten Hisarköy Ormanı'nda "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" adı altında düzenlenen kampta ilçe halkının yanı sıra ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrenciler bir araya geldi.
1943 yılında Nevşehir'de yaşamış olan Mustafa Güzelgöz'ün hikayesinden esinlenerek farkındalık oluşturmak için eşek ile gezici kütüphane fikrini yeniden hayata geçiren Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, eşeğe yüklediği kitapları kamp alanındaki öğrencilere dağıttı.
Karşılarında eşeği görünce şaşıran öğrenciler, aldıkları kitaplara sevinirken eşeğe dokunmak ve sevmek içinde bir birleri ile yarıştı.
Kamp alanında ortaya yakılan ateşin etrafında toplanan öğrencilerle kitap okudu. Kampta açık hava sinema gösterimi, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her ay düzenli olarak kitap okuduklarını belirten Türkyılmaz, "Bugün üniversiteli öğrencilerle ve sevgili çocuklarımızla beraber Yahşihan Bedesten Hisarköy Ormanı'ndayız. Bugün kitaplarımızı eşeklerle dağıttık" dedi.
1943 yılında Nevşehir’de yaşamış olan Mustafa Güzelgöz’ün hikayesinden esinlendiğini ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Nevşehir Kapadokya bölgesinde eşekçi kütüphaneci Mustafa amca varmış. Kütüphanede kitap okuyan olmadığı için kitapları eşeklere koyup dağıtırmış. Bizde kitap okumanın farkındalığını oluşturmak için bizde bugün sevgili arkadaşlarımıza kitaplarımızı eşekle dağıttık. Her ay düzenli okuduğumuz kitaplarımızı bugünde sabaha kadar okuyacağız. Sabahta tekrardan bir saat daha kitap okuyup tekrardan evlerimize dağılacağız. Kampta yaklaşık şu anda bin kişiye yakın öğrencimiz oldu Kırıkkale Üniversitemiz öğrencileri burada. Yahşihan halkının bir kısmı burada sabaha kadar dediğimiz gibi kitap okuyacağız. Kitabın önemini belirteceğiz. Yarın üniversiteden hocalarımız gelip söyleyişi yapacaklar."
Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe de asker selamı gönderen Türkyılmaz, "Suriye’deki ’Barış Pınarı Harekatı'nda üşüyen askerlerimiz gibi arkadaşlar da üşümek istediler. Buradan asker selamı da gönderiyoruz sevgili Mehmetçiğimize" diye konuştu.

KIRIKKALE

28 Ekim 2019 Pazartesi

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