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Kırıkkale'de, 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

İHA

Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, kurum müdürleri, askeri personel, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Çelen sunma töreninin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın saat 10.00'da Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam edecek. Geçit töreninde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi özel hava gösterisi yapacak. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda JÖAK Mobil Tanıtım Tırı/Standı, halkın ziyaretine açık olacağı da bildirildi.

KIRIKKALE

28 Ekim 2019 Pazartesi

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