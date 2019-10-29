Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale'de Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen törende Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı vatandaşların bayramını kutlayarak selamladı.

Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören; saygı duruşunda bulunulması ve Kırıkkale Belediye bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini binaen konuşma yapan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kıymetli hemşehrilerim; bugün Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü milletçe büyük heyecan, coşku ve onurla kutluyoruz. 7 düvele karşı yokluk içinde vatan ve bayrak uğruna verilen bu destansı mücadele hürriyetinden ve onurunda taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışı ve küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olmuştur. Bu vesileyle milli mücadele kahramanlarını tüm geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Bizler faniyiz ama onların eseri olan cumhuriyetimiz inanıyoruz ki insanlık var oldukça var olacak ve onu kuranların hatıraları asla unutulmayacaktır" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Kutlamalarda halk oyunları ekibinin gösterileri ve okunan şiirlerin ardından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi helikopter Türk bayrağı dalgalandırarak özel hava gösterisi gerçekleştirdi. Kutlamalar resmi tören geçidi ile sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, kurum müdürleri, askeri personel, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KIRIKKALE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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