53 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

53 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyor

İHA

Kırıkkale'de 5 çocuk annesi bir kadın, 9 yaşından beri yakınları ve çevresindeki kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için 53 yıldır bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

53 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyor

Kırıkkale'de 5 çocuk annesi bir kadın, 9 yaşından beri yakınları ve çevresindeki kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için 53 yıldır bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor.
Kırıkkale'de tek katlı bir evde 5 çocuk ve eşi ile birlikte yaşamını sürdüren Raziye Ünal (64), ilkokul 3. sınıfta öğretmeni tarafından Yeşilay kulübüne seçilmesinin ardından bağımlılıkla mücadeleye başladı. İlk olarak sigara kullanan babasını ikna etmeyi başaran Ünal daha sonra yakınları ve çevredeki kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için 53 yıldır bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor.
Bağımlılıkla ilgili İnternet sitesi açarak şiirler, makaleler ve piyesler yazan Ünal'a etrafındaki kişiler ismi yerine en çok "Yeşilay abla" diye hitap ediyor. Bağımlılıkla ilgili aldığı kurslardan dolayı birçok sertifika sahip olan Ünal, gazetelerde ve radyolarda makaleler yazıp, söyleyişler yaptı.

"3. sınıftaydım Yeşilay koluna seçildim"
53 yıl bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Raziye Ünal, "53 yıl denince herkesin gözüne çok görünebilir ama 9 yaşında başladım. 3. sınıftaydım Yeşilay koluna seçildim. Öğretmenimiz Yeşilaycı çevresindeki gördüğü zararlı alışkanlıklardan toplumun kurtulması için gerekeni yapar demişti bize, Yeşilay ile ilgili bilgiler vermişti" dedi.

"Babamı amcamı sigaradan kaybettim"
Babasının ve amcasının sigaraya bağlı bir hastalıktan öldüğü ifade eden Ünal, şöyle konuştu:
"Evime geldim hemen babamın sigaradan kurtulması için bir gayrete girdim. Ben Yeşilaycıyım ya artık. Babamla uğraştım. Şöyle bir sene kadar uğraştım sonra babam sigarayı bıraktı. Uzun zamandır babam sigara içmedi ama biraz sinirli bir insandı. Bir sinirlendi tekrar sigaraya başladı. Bende o zaman evlenmiştim. Babam ölmeden 6 ay önce sigarayı yine bıraktı. Bronşitten yani sigaradan öldü. Sigaranın yaptığı hastalıklardan öldü. Onun arkasından amcam yine sigaranın neden olduğu akciğer kanserinden öldü. İki sevdiğim insanı arka arkaya kaybetmiş oldum. Buna daha çok üzülmüş oldum."

"İnsanların zararlı alışkanlıklardan kurtulmasına çalıştım"
Ünal sözlerine şöyle devam etti:
"Evimize gelip giderken kahvehanenin önleri insanlarla dolup taşıyor orada eskiden kahvehanelerde içki de veriliyordu, kumarda oynatılıyordu ve her şey vardı yan o zamanlar öyleydi. O kadar üzülüyordum ki bu insanların hiç mi işi yok. Böyle bomboş duruyorlar. Neyse düşündüm Yeşilay şubesinin buraya gelmesi gerektiğini düşündüm. Tabii o çocukluğumdaki Yeşilaycı ruhu her zaman nerede olursam olayım insanlara yeri geldiğinde yani 'taşı gediğine koymak' gibi bir söz vardır. Yeri geldiğinde taşı gediğine koyarak dan insanların zararlı alışkanlıklardan kurtulmasına çalıştım. Ondan sonra arkadaşlarımla, okuldaki arkadaşlarımla tabii ki mücadele ettim. Dediler ki falancı sigara içiyor diye. Ondan sonra sigaranın zararlarını anlattım."

"Adımı hatırlayamayanlar 'Yeşilay abla' diyorlardı"
'Yeşilaycılar sevgide buluştular' diye çok piyes yazdığını belirten Ünal, "Çok güzel bir piyes oldu. Harika. İçki sigara hepsini içine alıyor. Bir şeyde hepsini içine alıyor ve insanlara çok güzel örnek oluyor. İnsanların sevgiyle birleşmesine vesile olan bir hikayeydi. Ondan sonra şiirler yazdım. Makaleler yazdım. Benim adımı getiremeyenler hatırlayamayanlar Yeşilay abla diye düşünüyorlardı" şeklinde konuştu.

KIRIKKALE

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır devrildi, dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır devrildi, dorsedeki ürünler su kanalına saçıldı: ...
JÖAK'tan helikopterli Cumhuriyet gösterisi
YEREL HABERLER JÖAK'tan helikopterli Cumhuriyet gösterisi
Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla ...
Kırıkkale'de, 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ...
Belediye başkanı kamp kurup eşekle kitap dağıttı
YEREL HABERLER Belediye başkanı kamp kurup eşekle kitap dağıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X