Barış Pınarı gazisi Haydar Kanmaz baba ocağına döndü

Barış Pınarı Harekatında yaralanan 5 askerden biri olan Kırıkkaleli Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz, taburcu olduktan sonra baba ocağına geldi.

Kırıkkaleli 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz, görev aldığı Barış Pınarı Harekat'ında Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanmaz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra Kırıkkale'deki baba ocağına döndü. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve beraberindeki heyet ile birlikte Barış Pınarı Gazisi Hadar Kanmaz'ı evinde ziyaret etti.

Gazetecilere açıklama yapan gazi Haydar Kanmaz, "Valimiz, belediye başkanımız, komutanlarımız buraya geldiler. Tüm komutanlarımız başta olmak üzere sağlık müdürümüze valimize çok çok teşekkür ederim. Suriye'de Rasulayn'da çatışma esnasında gece saat 23.30 sularında oldu. Arkadaşlarımız yaralandı. Şehidimiz var bir tane. Olabildiğince onlara destek olmaya çalıştık. Şükür çoğunun durumu iyi, iyiye de gidiyor. Allah şifalar versin buradan da herkesin dualarını esirgememesini istiyorum" dedi.

KIRIKKALE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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