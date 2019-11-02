Kırıkkale'de 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale’de bir dönercide yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir dönerciden yemek yedikten sonra bulantı ve kusma şikayeti üzerine rahatsızlanan 15 kişi Yüksek İhtisas Hastanesi acil servise başvurdu. Yapılan muayenede gıda zehirlenmesi olduğu iddia edilen hastalar tedavi altına alındı. Acil Serviste tedavilerine devam edilen hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KIRIKKALE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.