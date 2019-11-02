Kırıkkale´de 27 kişi yemekten zehirlendi

- KIRIKKALE´de farklı saatlerde aynı restoranda yemek yiyen 27 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi. Kentteki çeşitli hastanelere mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen toplam 27 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle gözlem altına alındı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, 27 kişinin de günün farklı saatlerinde aynı restoranda yemek yediği tespit edildi. 27 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, 17 kişi taburcu oldu, 9 kişi ise kontrol amaçlı gözlem altında tutuluyor. Zehirlenen kişilerden biri de Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, restorandan numune aldı.



KIRIKKALE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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