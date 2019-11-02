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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper' üretildi: yüzde 100 yerli ve milli İlk üretilen ...

İHA

Kırıkkale'de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla prototip üretimi gerçekleştirilen 'sniper' (Keskin nişancı tüfeği), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper' üretildi: yüzde 100 yerli ve milli İlk üretilen 'sniper', Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek

Kırıkkale'de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla prototip üretimi gerçekleştirilen 'sniper' (Keskin nişancı tüfeği), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper' üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, fabrikada ilk üretilen 'sniper'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edeceğini söyledi.
Hamzaoğlu, "Bu silahı ben Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Onun direktifleri doğrultusunda biz hareket ettik. Bakanlarımıza, ordumuza ve emniyet teşkilatımıza yani bu silah Türkiye'de yok. Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerin çok büyük bir etkisi var. Kırıkkale gibi bir şehirde 3 Türk mühendisle bunu başardık" dedi.

"Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetini dışa bağımlılığını azaltma"
Güvenlik güçlerinin keskin nişancı tüfeği ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla proje yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Kırıkkale'de önceliğimiz yerli ve milli olarak bir silah üretmekti. Bunun çerçevesinde ülkemizi yurt dışına bağımlılığını azaltacak. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin söylediği yani milli olmasıydı. Bizim silahımız yüzde 100 yerli ve milli olarak başarılı bir şekilde tamamladığımıza inanıyoruz. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetini dışa bağımlılığını azaltma çerçevesinde Kırıkkale'ye yatırım yapma kararı aldık. Kırıkkale Türkiye'nin silah şehri. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehrin tekrar kalkınması gerekiyordu. Kırıkkale zaten silah şehriydi biz de buna destek amaçlı belirli imkanlarını kullanarak zaten silah sanayisi kurulmuştu onun ilk yatırımı gerçekleşti" diye konuştu.

"Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli sniperini ürettik"
Hamzaoğlu şöyle devam etti:
"ARGE inovasyon konusunda KOSGEP'ten destek alarak proje geliştirmeye başladık. Projemiz; dünyanın yaptığı ürünleri Türkiye'de yapabilmekti. Dünyada 'sniper' denilen silahlar üretilmektedir. Biz de bunu başaracağımıza inandık. Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli 'sniper' silahını ürettik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize, KOSGEP Başkanlığımıza, Kırıkkale Valiliğimize, siyasetçilerimize KOSGEP İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz."

"ABD ve Avrupa'nın ürettiği üründen daha etkili bir ürün"
Ürettikleri keskin nişancı tüfeğinin, ABD ve Avrupa'nın ürettiği üründen daha etkili olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Silahımız tamamen yerli ve milli üründür. Bütün parçaları tamamen Türkiye'de üretilmiştir. Dünyada artık hafif ve ağırlık makineli silahlarda değişim oldu. Bunu Amerika ve Avrupa iyi yapıyordu. Kendileri bizim geri kaldığımızı düşünüyordu ama biz geri kalmadık. Onların ürettiği üründen daha etkili bir ürün görüyorsunuz. Bu ürün, dünya savunma sanayi mekanik teknoloji ile buluşuyor. Neden yarı otomatik 'sniper?' diyorsanız; hedefe daha hızlı manevra, daha az zaman, hareketli hedeflerle vuruş açısı. Şimdi hedefimiz bu 'sniper'ın daha iyi gelişmesini sağlayarak ülkemizi daha ileriye getirebilmek. Özellikle Abdullah Dikmen Bey buna çok inanıyor ve onun yatırımı sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz"
Silah üretiminde 10 milyon kadar bütçe ayıracaklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Silahın üretimi ortalama 2 yıl sürdü. Özellikle bizim için en önemli şey 2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz. Azami olarak 3 bin 500 metreye kadar gidiyor. Aslında biz silahımızı teknolojik ürünlerle birleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dünya buna döndü, dünyada silahla teknoloji ile buluştu. Bizde onlardan geri kalmayacağımıza inandığımız için 'sniper'ın en büyük özelliği dürbün. Dürbünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Üzerindeki dürbünü Türk firması yaptı. İşe başlamadan önce 6 milyon kadar bir para harcadık, 10 milyon kadar daha para harcayacağız. Devamı da gelecek. Onun dışında bizim hedefimiz en az 350 kişiyi çalıştırabilmek. Tek bir ürünle girmeyeceğiz, farklı ürünlerde üreteceğiz" ifadelerini kullandı.
Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında KOSGEB ARGE ve İnovasyon Desteği kapsamında desteklenen ve tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen keskin nişancı tüfeği 113 parçadan oluşuyor.

KIRIKKALE

02 Kasım 2019 Cumartesi

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