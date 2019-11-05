Kırıkkale'ye 4 milyon TL sel ödeneği gönderildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kırıkkale'ye, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle zarar gören bin 490 kişinin hesabına yatırılmak üzere 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.

Kırıkkale'de, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi. Yaşanan sel afetinde tarımsal zararlar, taşınır mal zararları ve hayvan telefinden dolayı mağdur olan bin 490 kişinin zararlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan gönderilen 4 milyon TL, ilgilerin T.C kimlik numarası üzerinden merkez ve ilçe şube müdürlüklerindeki banka hesaplarına yatırıldı.

KIRIKKALE 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:48

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.