Kırıkkale’de 4 ayrı noktada kan bağış etkinliği düzenlendi

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ankara Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından il genelinde 4 ayrı noktada kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ankara Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından düzenlenen törende ’Bağışlanan Her Kan 3 Can Demek’ sloganıyla kampanyanın açılışı gerçekleştirildi. Halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri sonrası Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan ’Kan Bağış Tırı’nda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ve öğretmenler kan bağışında bulundu, kampanyaya vatandaşlarda destek verdi. Kan bağışında bulunmak isteyenler içinde Kırıkkale Valiliği Binası, Kırıkkale Üniversitesi B Kapısı ve Keskin Meydanı'na kan bağış noktaları oluşturuldu.



"Amacımız rekor kırmak"

Türk Kızılay Kırıkkale Kan Bağışı Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "İl genelinde hem milli eğitim camiası hem de valiliğimizin desteğiyle tüm kurumların desteğiyle, tüm Kırıkkale’nin desteğiyle bir kan verme rekoru kırmak istiyoruz. Her bir kanın, verdiğimiz he bir ünite kanın 3 tane cana can kattığını 3 tane cana hayat verdiğini biliyoruz. Bu anlamda hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimize bir farkındalık oluşsun, bir bilinç oluşsun amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bir protokol imzaladık. İnşallah bugün Kırıkkale genelinde en üst düzeyde rekor düzeyde kan vererek bu farkındalığı da hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize katmak istiyoruz, destek vermek istiyoruz" dedi.

Protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda kan bağışı konusunda eğitimler verilerek öğrenci ve velilerin de destekleriyle kan bağışı kampanyaları düzenlenecek. Gönüllü ve düzenli kan bağışının önemi konusunda öğrenciler ve velilerin bilgilendirilmeleri ile kan bağışının bir davranış şekline dönüştürülebilmesinin amaçlandığı iş birliği protokolü kapsamında; 20192020 eğitimöğretim yılında il genelinde belirlenen okullarda çeşitli eğitim ve kan bağışı kampanyaları düzenleneceği bildirildi.

KIRIKKALE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.