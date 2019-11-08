Kırıkkale'de 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

Kırıkkale İl Müftlüğü tarafından düzenlenen "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Kırıkkale Nur Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Mehmet Saygılı cuma namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi ve pilav ikramında bulundu. Orman İşletme İl Müdürlüğünce de vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı. Mehteran takımının seslendirdiği marşların ardından Nur Camisi İmamHatibi Murathan Önder tarafından Kur'anı Kerim okundu.

Mevlidi Nebi Haftası için Hatmi şeriflerin duasını Müftü yardımcısı Turan Arslanoğlu yaptı. Rahmet ve merhamet elçisi Hz. Muhammed'in, insanlığın üzerine doğan adeta bir güneş olduğunu belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hz. Muhammed'i ve bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için bugünün bir vesile olması gerektiğini vurguladı. Saygılı, içinde bulunulan yüzyılda, onun öğütlerine, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Hz. Muhammed'in doğumuyla birlikte, insanlığın önünde aydınlık bir devir açıldığını vurgulayan Başkan Saygılı, "İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili'ni tüm İslam alemi olarak sevinçle karşılıyoruz. Peygamberimizin sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörüsü ile ibadetlerinde İhlas ve samimiyeti ve güzel ahlakı bize daima örnek olmuştur. Bu nedenle Hz. Muhammed'in güzel vasıflarını tanımak, onu örnek almak bizim için bir görevdir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve Kırıkkaleli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik eder; ülkemize, tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temenni ederim" dedi.

Programa Vali Yardımcısı Şahin Arslan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KIRIKKALE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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