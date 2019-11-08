Kırıkkale'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale'de de dualarla idrak edildi.
Kırıkkale'de Mevlit Kandili dolayısıyla başta Nur Camii olmak üzere ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Nur Camii'ndeki Mevlit Kandili programı, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Mevlidi Şerif, cemaat tarafından dikkatle takip edildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından gecenin anlam ve önemini belirten vaaz verildi.
Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif ile kandilin manevi havasını teneffüs etti.
KIRIKKALE
08 Kasım 2019 Cuma
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