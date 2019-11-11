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Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı

İHA

AnkaraKırıkkale karayolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Alev alev yanan otobüsten geriye iskelet kaldı

AnkaraKırıkkale karayolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangın, KırıkkaleAnkara D200 karayolu üzerindeki Elmadağ ilçesinin Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Sivas'a yolcu taşıyan otobüsün motor bölümü birden alev aldı. Şoför, otobüsü durdurarak 12 yolcunun güvenli alana geçmesini sağladı. Olay yerine kısa sürede gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. Ölü ve yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Küle dönen otobüsten geriye sadece iskelet kaldı. Otobüs yangını bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE

11 Kasım 2019 Pazartesi

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