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Kırıkkale’de 71 bin fidan toprakla buluşturuldu Ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği havadan ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya kapsamında Kırıkkale’de 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım’ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan etmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kırıkkale merkez ve ilçelerinde belirlenen noktalara 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Kırıkkale iline bağlı Ahılı köyündeki Kızıldağ orman mevkisinde Orman İşletme İl Müdürlüğünce saat 11.11’de düzenlenen törende 7’den 77’ye toplumun her kesimden katılım sağlayan vatandaşlar sahiplendiği fidanları dikerek doğaya katkıda bulundu.
Zeytin Dalı Harekâtı sırasında düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un annesi Ayşe Mut oğlunun isimini verdiği fidanı dikti. Öte yandan il genelinde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra down sendromlu çocuklar da fidan dikimi gerçekleştirdi.
İl genelinde düzenlenen etkinlikte, yanan alanlarla birlikte köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapıldı.

"Kırıkkale olarak 71 bin fidanla katılıyoruz"
Türkiye’nin bütün illerinde ve ilçelerinde bugün bayram havasının olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Biz de bu etkinliğe Kırıkkale olarak 71 bin fidanla katılıyoruz. Birçok sivil toplum kuruluşumuz, okullarımız, sınıflarımız, kamu kurumlarımızın hepsi şuanda sahada. Hepimizin ortak amacı güzel bir yeşil Türkiye bırakmak. Gelecek nesillere bugünden yeşil bir Türkiye bırakmak. Bu amaçla Kırıkkale olarak da bu etkinliği canı gönülden destekliyoruz. 7’den 70’e herkes bu etkinliğin içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlıklarımıza ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah Türkiye artık daha temiz, daha yeşil bir ülke olacak"
Kırıkkale’nin tarihi günlerden birini yaşadığını belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ağaçlandırma seferberliği devam ediyor. Türkiye genelinde 11 milyon hedeflendi, 13 milyonu geçmiş diye biliyorum ben. Bunun Kırıkkale’de faaliyete geçmesinde özellikle plakamız da sembolik olmasında 71 bin rakamına çekilmesinde sayın valimizin ciddi destekleri var. Sayın valimize, belediye başkanımıza, Orman Bölge Müdürümüze ve bütün bakanlık teşkilatına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız gerçekten bu kadar yoğunlukta ormanla ilgilenmesi ve geleceğe yatırım yapması çok manidardır c hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"İnşallah Türkiye artık daha temiz, daha yeşil bir ülke olacak"
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "’Yaş kesenin başını keserim kültüründen yarın kıyamet kopacağını bilsen dahi bugün ağaç dik inancından gelen bir milletin evladı olmaktan gururluyuz. Bugün burada gördüğünüz gibi seferberlik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm Türkiye’deki vatandaşlarımız bu seferberliğe katıldı. İnşallah Türkiye artık daha temiz, daha yeşil bir ülke olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

KIRIKKALE

11 Kasım 2019 Pazartesi

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