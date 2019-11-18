Osmanlı mimarisiyle yapılan konağın restorasyonu 300 günde tamamlanacak

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 1938 yılında Osmanlı mimarisiyle yapılan Karabekir Konağı'nın restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Delice ilçesinde Osmanlı mimarisiyle 1938 yılında yapılan Karabekir Konağı'nın restorasyon ihalesi Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmaları 300 günde tamamlanacak.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Uzun zamandır çalışmasını yürüttüğümüz tarihi Karabekir Konağımızın restorasyon inşaat ihalesi Kırıkkale İl Özel İdaresi tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. İhale tarihinden itibaren başlayacak olan restorasyon çalışmaları 300 günde tamamlanacak. Bu çalışmada desteğini hiç bir zaman bizden esirgemeyen değerli Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer'e, Vali yardımcımız Osman Akbaş'a teşekkür ederim, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

KIRIKKALE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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