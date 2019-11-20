43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale’de, sis yoğunluğu yaşanıyor.

Kırıkkale'yi etkisi atına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle "kilit kavşak" diye adlandırılan AnkaraSamsun karayolundaki trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre, Kırıkkale'de gece saat 03.00'ten 09.00'a kadar termometreler 1 ile 5 derece arasında gösterirken öğle saatlerinde ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

KIRIKKALE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:56

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