Kırıkkale'de yoğun sis

KIRIKKALE'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte karayolunda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KIRIKKALE
20 Kasım 2019 Çarşamba
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