Kırıkkale'de yoğun sis

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KIRIKKALE'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte karayolunda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



KIRIKKALE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:56

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