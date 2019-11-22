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Kırıkkale’de 3X3 Basketbol Turnuvası

İHA

Kırıkkale'de "Gençlik Hem Camide Hem de Sporda" projesi kapsamında Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Kırıkkale’de 3X3 Basketbol Turnuvası

Kırıkkale’de “Gençlik Hem Camide Hem de Sporda” projesi kapsamında Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.
Kırıkkale’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında Kırıkkale’deki cami gençlik koordinatörlükleri ve cami dernekleri tarafından kurulan spor kulüplerinin katıldığı Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası, 1316 yaş kategorilerinde gerçekleştirildi. 5 takımın mücadele ettiği turnuvada, takımlar şampiyon olabilmek için ter döktü. Müsabakalarda dereceye giren takımdaki sporcular madalya ile ödüllendirildi.
Turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, okul müdürleri ve camii imamhatipleri katıldı.

KIRIKKALE

22 Kasım 2019 Cuma

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