Gamze öğretmen ara tatilde kaynaştırma öğrencisinin eğitimini aksatmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gamze öğretmen ara tatilde kaynaştırma öğrencisinin eğitimini aksatmıyor

DHA

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde sınıf öğretmeni Gamze Rahime Keskin, kaynaştırma eğitimi gören 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Üzüm'ü (10) ara tatilde de yalnız bırakmıyor. Öğretmen Keskin, meslektaşları ile ara tatilde 3 gün boyunca öğrencisinin kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyüne giderek eğitim veriyor.

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde sınıf öğretmeni Gamze Rahime Keskin, kaynaştırma eğitimi gören 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Üzüm'ü (10) ara tatilde de yalnız bırakmıyor. Öğretmen Keskin, meslektaşları ile ara tatilde 3 gün boyunca öğrencisinin kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyüne giderek eğitim veriyor.
Sulakyurt'ta bulunan Cumhuriyet İlkokulunda 2 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Rahime Keskin, birinci sınıfta kaynaştırma eğitimi gören Büşra Üzüm ile tanıştı. İlçeye bağlı Alişeyhli köyünde anneannesinin yanında yaşayan öğrencisi Üzüm'ün öz bakım becerileri konusunda sorunlarının olduğunu fark eden Keskin, öğrencisine kendi çocuğu gibi bakmaya başladı. Üzüm'ü normal eğitimin yanı sıra, öz bakım becerilerini de öğreterek hayata hazırlamaya çalışan Gamze öğretmen, ara tatilde de öğrencisini yalnız bırakmadı. Gamze öğretmen okuldaki meslektaşları ile kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan köye giderek öğrencisinin eğitimi aksatmıyor. Ara tatilde meslektaşları ile 3 kez köye giden Gamze öğretmen, öğrencisini yalnız bırakmıyor.
'ARKADAŞLARIYLA KAYNAŞMALI, OYNAMALI'
Gamze öğretmen, bugün beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ve meslektaşları ile Büşra Üzüm'ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Keskin, anne olduğunu ve velisinin durumunu en iyi kendisinin anladığını söyleyerek, "Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürümüzle her türlü fedakarlığı yaparak yola çıktık. Öğrencimizde özellikle öz bakım becerileri yönünden eksiklikler vardı. Öğretmen olarak bir harf veya rakamı öğretmek kolay olabilir. Ben sevgiyle yaklaşarak öncelikle Büşra'nın öz bakım becerilerini kazanmasını kendime görev edindim. Çünkü Büşra, diğer arkadaşlarıyla kaynaşmalı, oynamalı ve onlardan ayrışmamalıydı. Beceri kazanarak hayata tutunmalıydı. İlk olarak tuvalet eğitimiyle başladık. İlk zamanlar zorlandık ama Büşra ile aramızdaki sevgiden kaynaklı iletişimle çok güzel yol kat ettik. Başta tuvaletinin geldiği haber edemiyordu ve kendini ifade edemiyordu." dedi.
'ÖĞRETMENLİK BİR YAŞAM BİÇİMİ BENİM İÇİN'
Keskin, Büşra için neler yapabileceğine dair araştırmalar yaptığını ve uzmanlara danıştığını belirterek, öncelikle bunları yaptığını ifade etti. Arkadaşları arasında kendisini zor durumda bırakmayacak ya da kendisini kötü durumda hissetmesine neden olacak bir ortam yaratmamak adına özel zamanlarda öğrencisiyle ilgilendiğini aktaran Keskin, şöyle devam etti:
"Özellikle öğle aralarında ve mesai bitiminde ilgilendim. Çok şükür 3-4 ay içerisinde tuvalet eğitimini tamamlanmış olduk. Sınıf ortamında tuvaletini yapan bir çocuğumdu. Bunu hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmeden, kendime yük olarak görmeden her türlü temizliğini yaptım, her öğrencim içinde yapmaya hazırım. Çünkü öğretmenlik bir meslek değil, öğretmenlik bir yaşam biçimi benim için. Her çocuğu ne kadar ilerletirseniz, onu ne kadar hayata katarsanız benim için en büyük değer budur. Büşra'nın her türlü saç bakımı, yemek yeme alışkanlığı ve temizlik alışkanlıklarında da büyük mesafe aldık. Büşra artık sınıfta herkesten önce hijyen kurallarını sıralayabilen, öz bakımını kendisi yapabilen bir öğrenci haline geldi. Bu, benim için en büyük, en kıymetli ve bana meslek hayatımda en güzel duyguları hissettiren bir şey oldu. Mutluyum."
'TATİLDE YA DA OKULA OLMAK FARK ETMEZ'
Keskin, Büşra'ya daha katabileceği çok şeyin olduğunu ifade ederek, ilerleyen yıllarda çok daha fazla şeyler yapmak istediğini dile getirdi. Büşra'nın şu anda okuyup yazabildiğini anlatan Keskin, "Öz bakım becerileri ve hayatta tutunması gereken becerileri edinmiş olması benim için en büyük kazanım. İnşallah bunları ilerletebiliriz. Öğretmenliği saatlere sınırlandıramazsınız. Ya da bir mesai mefhumu olmamalı bana göre. Tatilde ya da okulda olmak fark etmez. Benim için bir yaşam biçimi. Dolayısıyla öğrencimin ihtiyacı olduğunu düşündüğümde her anda ve zamanda görmek, iletişim kurmak isterim. Zaman geçirmek benim için zorluk değil." diye konuştu.
Büşra Üzüm de, "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenime Öğretmenler Gününde çiçek alacağım." ifadelerini kullandı. Bu arada Büşra Üzüm'ün babasının İstanbul'da çalıştığı, annesi ve anneannesi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. 

KIRIKKALE

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de 3X3 Basketbol Turnuvası
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 3X3 Basketbol Turnuvası
Gamze öğretmen ara tatilde de kaynaştırma öğrencisinin eğitimini aksatmıyor
YEREL HABERLER Gamze öğretmen ara tatilde de kaynaştırma ...
Kırıkkale'de alternatif su kaynağı bulundu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de alternatif su kaynağı bulundu
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Kırıkkale'de yoğun sis
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yoğun sis
43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X