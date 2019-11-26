Kırıkkale'de son bir ayda 408 işletme denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırıkkale'de son bir ayda 408 işletme denetlendi

İHA

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda 408 işletme denetimi, 34 numune alımı ve 16 alo gıda ihbarına işlem yapıldığı bildirildi.

Kırıkkale'de son bir ayda 408 işletme denetlendi

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda 408 işletme denetimi, 34 numune alımı ve 16 alo gıda ihbarına işlem yapıldığı bildirildi.
Gıda güvenliği ve tüketiciye sağlıklı gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu gereği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince son bir aylık süreçte 408 işletme denetimi, 34 numune alımı, 16 alo gıda ihbarına işlem ve eğitim toplantılarının yapıldığı bildirildi.
Kırıkkale'de gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimize Gıda Güvenilirliği ve İyi Hijyen Uygulamaları eğitimleri verilmeye devam ediyor. İl merkezindeki lokanta ve kasap gibi esnaflarla bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Amacımız üreticimizden tüketicimize kadar bu sektörün her aşamasında bilinçlenmeyi sağlamak. Bu konuda yapılacak eğitimler de en az denetimler kadar önemli. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla üreticimizin yanında olduğumuz gibi denetim çalışmalarımızla da tüketicimizin haklarının savunucusuyuz. Denetim ekiplerimiz, tüketicinin daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için saat gözetmeksizin çalışmaktadır. 7/24 aktif olan Alo 174 Gıda hattımıza her türlü şüpheli durum için ihbar yapılabilir. Son bir aylık süreçte 408 işletme denetimi, 34 numune alımı, 16 alo gıda ihbarına işlem, ve 2 adet eğitim yapılmıştır” dedi.
Ayrıca eğitimlere, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine göre risk esaslı değerlendirme ile toplu tüketim yerleri, okul kantinleri ve bu işletmelere ham madde sunan kasaplar gibi kritik noktalardan başlandığını dile getirirken Yılmaz, eğitim toplantılarının fırıncı esnafı ve okul kantincileri gibi sektörlerde de yapıldığını söyledi.

KIRIKKALE

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış lastiği için son 4 gün Kış lastiği taktırmayan ticari araç sürücülerine 625 lira ceza kesilecek İkinci seferde uygulamaya takılan ticari araç trafikten men edilecek İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk: “1 Aralık itibariye tüm ülkede olduğu gibi şehrimizde ve iller arası yollarımızda kontrollerimizi yapacağız. 43 ilin geçiş noktasında olan ilimiz karayollarımız bu manada kontroller açısından büyük önem arz etmektedir” “43 ilin geçiş güzergahındaki kritik noktalarda uygulama yapılacak”
YEREL HABERLER Kış lastiği için son 4 gün Kış lastiği taktırmayan ...
Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
8 ülkeye ihracatı yapılan ‘Delice Tuzu’ mineral deposu çıktı Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Ogün Bozkaya: “Kanser hücreleri üzerine çalışmalar laboratuvar ortamında devam ediyor. Sonuçlandığı zaman umulur ki halkımıza sevindirici bir haber verilebilir” “Sodyum diyeti yapan hastalar için de avantajlı bir durum, en azından sevindirici bir haber”
YEREL HABERLER 8 ülkeye ihracatı yapılan ‘Delice Tuzu’ mineral ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X