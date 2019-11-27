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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmenin yazdığı şiir duygulandırdı Ebru öğretmen ...

İHA

Kırıkkale'de 'Öğretmenler Günü'nde evinde ölü bulunan Ebru Öğretmen için okulunda düzenlenen anma töreninde öğrencileri gözyaşları içinde dua edip fotoğrafının olduğu öğretmen masasına çiçek bıraktı, ölmeden önce yazdığı şiir ise duygulandırdı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmenin yazdığı şiir duygulandırdı Ebru öğretmen için okulunda anma töreni düzenlendi Öğrenciler dua edip öğretmen masasına çiçek bıraktı

Kırıkkale’de 'Öğretmenler Günü'nde evinde ölü bulunan Ebru Öğretmen için okulunda düzenlenen anma töreninde öğrencileri gözyaşları içinde dua edip fotoğrafının olduğu öğretmen masasına çiçek bıraktı, ölmeden önce yazdığı şiir ise duygulandırdı.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün Pazar'a denk gelmesi nedeniyle haftanın ilk günündeki ders saatinde kutlamak için sınıfta bekleyen öğrenciler, okula gelmeyen Ebru Öğretmenin akşam saatlerinde ölüm haberini aldı. Kırıkkale’de 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2. katında ikamet ettiği evinin yatak odasında ölü olarak bulunan öğretmen Ebru Kalaklıoğlu (45) için Mehmet Ali Eren İlkokulunda anma töreni düzenlendi.
Törende, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler, meslektaşları ve veliler Ebru öğretmen için dua edip, sınıfındaki öğretmen masasında bulunan fotoğrafın etrafına çiçek bıraktı.
Ebru öğretmenin ölmeden önce yazdığı şiirin bir bölümünü okuyabilen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, duygulu anlar yaşadı. Daha sonra şiiri okul müdürü Ahmet Türker okudu, sınıftakiler ise gözyaşlarını tutamadı.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hayatını kaybettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, genç yaşta bir öğretmenin evinde ölü olarak bulunduğunu söyledi.

Pazartesi günü tespit edildiğini ifade eden Tüfekçi, şöyle konuştu:
“Bu bizi derinden yaraladı, üzdü genç yaşta öğretmenimiz. Daha hayatının baharında. Takdiri ilahi diyoruz. Yapacak bir şey yok. Ömrü vefa etmiş bizden ancak dua göndermek düşer. Bu mesleği icra ederken belki çok daha ciddi hayalleri vardı. Sınıflarıyla ilgili, öğrencileriyle ilgili, hayatla ilgili. Ancak bilemediğimiz bir nedenle vefat etti”
Tüfekçi, “Biz ona yapabileceğimiz en iyi şey özellikle öğrencilerimizin; iyi bir öğrenci olmak ona arkasından dua etmek velilerimiz yine. Bizler bu vesileyle öğretmenimize Rab'bimden rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.
Öğretmen Ayşe Uludoğar ise "Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum tabi ki çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, iyi niyetliydi. İşini seven, çocuklarıyla barışık bir arkadaşımızdı. Kaybettik, çok üzgünüz. Genç yaşta olduğu için daha da üzgünüz. Elimizden geldiğince onun anılarını yaşatacağız" dedi.
Evde yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Ebru Kalaklıoğlu’nun cenazesi öğlen namazını müteakiben Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

KIRIKKALE

27 Kasım 2019 Çarşamba

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