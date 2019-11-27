Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gıda denetimleri 30 Kasım’a kadar sürecek.

Kırıkkale’de faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, denetimlerin eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, denetimler sayesinde 2020 yılının gıda denetim planını oluşturmak ve alınacak numune sayılarını belirlemek olduğunu söyledi.

Ürün bazlı gıda denetiminin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bakanlığımız ülke genelinde eş zamanlı olarak 81 ilde gıda denetim seferberliği başlattı. Bu Gıda Denetim Seferberliği 2530 Kasım tarihleri arasında sektörel bazlı diğer ismiyle ürün bazlı denetim sistemini oluşturdu. Bu Türkiye’de ilk defa yapılan bir denetim sistemi. Her gün bir ürün çeşidi veya bir sektör denetlenmek suretiyle ülke genelindeki bütün gıda işletmelerinin denetlenip bununla ilgili görülen aksaklıklar herhangi bir mevzuata aykırı konu tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılması ve daha sonra da yapılan denetimler sonucunda 2020 yılının gıda denetim planını oluşturmak, alınacak numune sayısını belirlemek amacıyla da bu ürün bazlı denetim sistemi önemliydi. Biz de ilimizde bulunan 2 bin 178 tane gıda işletmesini denetlemeye başladık” dedi.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi noktasında gerekli bütün tedbirleri alma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Yılmaz, üretim ve depolama yerlerinde denetimlerin devam ettiğini aktardı.

KIRIKKALE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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