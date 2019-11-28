Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı

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Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan Ay ve yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.

Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan Ay ve yıldız, Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Yan yana gelen ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı.

KIRIKKALE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:53

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